Tedirgin eden görüntü: Derelerden akan sel suyu, Akdeniz’i kahverengiye bürüdü

16.02.2026 13:57:00
DHA
Mersin’in Anamur ilçesinde yağışlarla debisi yükselen derelerden akan çamurlu su, Akdeniz’i kahverengiye bürüdü.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakla derelerin debisi yükseldi.

İlçede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı'nın tam doluluk seviyesine ulaşması sonrası, baraj suları kontrollü olarak bırakılmaya başlandı.

ÇAMURLU SU, AKDENİZ’İN MAVİ SULARINI KAHVERENGİYE BÜRÜDÜ

Baraj sularının bırakılması ve aşırı yağışla debisi yükselen Dragon Çayı ve Sultan Çayı’ndan akan çamurlu su, Akdeniz’in mavi sularını kahverengiye bürüdü. Akdeniz’e akan çamurlu su, dronla görüntülendi. 

