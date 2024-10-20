Dereye düşen köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde dereye düşen ve suya düşmek üzere olan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dereye düşen köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı
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İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:32

Cide ilçesinde bir köpeğin düştüğünü ve suya düşmek üzere olduğunu gören yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Dereye merdivenle inen bir itfaiye eri, suyun karşısına geçerek köpeği bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri, köpeği kucağına alarak sudan geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek yaşam ortamına salındı.


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