Dereye düşen köpeği boğulmaktan itfaiye kurtardı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde dereye düşen ve suya düşmek üzere olan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cide ilçesinde bir köpeğin düştüğünü ve suya düşmek üzere olduğunu gören yurttaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Dereye merdivenle inen bir itfaiye eri, suyun karşısına geçerek köpeği bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri, köpeği kucağına alarak sudan geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek yaşam ortamına salındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Yenidoğan' soruşturmasında kilit isim konuştu
- Hastanelere peş peşe ruhsat iptalleri
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye