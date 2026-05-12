Dereyi kirleten Sinop Sahil Belediyeler Birliği tesisine milyonluk ceza

Sinop Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinop İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde meydana gelen çöp sızıntısı suyunun dereye ulaştığı belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında tesise, aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. İlgililer hakkında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.