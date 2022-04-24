Derneğe kumar baskını: Malzemeleri asansörlü mekanizma ile gizlemişler
Eskişehir’de bir dernekte kumar oynarken yakalanan 48 kişiye 87 bin 312 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin tombala malzemelerini derneğin mutfağındaki fayansın altına uzaktan kumandayla çalışan asansörlü bir mekanizma kurarak gizledikleri ortaya çıktı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Derneğe baskın yapan polis ekipleri 48 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 48 kişiye 87 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.
Dernekte yapılan aramalarda ise şüphelilerin tombala makinesi, çekiliş topları ve kartlarını mutfaktaki fayansın altına uzaktan kumandayla çalışan asansörlü bir mekanizma kurarak gizledikleri tespit edildi.
Dernek binası mühürlenirken, sorumlusu olduğu belirtilen S.İ. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçun adli soruşturma başlatıldı.
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