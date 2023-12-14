Dernek ve vakıflara tahsis edilen İBB taşınmazların iadesinde AKP ve MHP engeli

Yayınlanma: 14.12.2023 - 18:47

Güncelleme: 14.12.2023 - 18:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Meclisi aralık ayı olağan toplantılarının dördüncü oturumu İBB Başkanlık Binası Meclis Salonu’nda, Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıda, CHP grubunun önceki meclis toplantılarında AKP döneminde, TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi, İlim Yayma Cemiyeti’ne yurt olması için yapılan tahsislerin İBB’ye iadesi için verdiği önergeyi reddeden AKP’liler kararlarında direndi.

İBB, artan barınma sorununa çözüm için halen cemaatlerin kullanımında olan bazı taşınmazların belediyeye iadesini istedi. İBB meclisinin geçen yıl eylül ayı toplantılarının ilk oturumunda CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, konuya ilişkin bir önerge vererek, 2016 yılında, Üsküdar’da TÜGVA’ya, Çatalca’da Ensar Vakfı’na, Kadıköy’de Aziz Mahmut Hüdayı Vakfı’na ve Eyüpsultan’da İlim Yayma Vakfı’na tahsisli dört taşınmazın İBB’ye iadesi istedi. Önerge AKP oylarıyla reddedildi.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

İBB Meclisi’nin kasım ayı oturumlarının gündemine ilişkin “Başkanlık ek teklifleri” arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’lilerin ret kararını kararı veto ederek tekrar görüşülmek üzere meclise iade etmişti.

AKP’LİLER KARARA DİRENDİ

Çoğunluktaki AKP ve MHP grubu dernek ve vakıflara tahsis edilen yurt binalarının iade edilmesine engel oldu. AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri veto kararına direnerek tahsislerin İBB’ye iade edilmesini reddetti.