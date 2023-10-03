İstanbul ve Kocaeli’ndeki bazı taşınmazlar ihale edecek: Karayolları’ndan toplam 55 milyon TL’lik satış
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü dün ihale ilanı yayımladı. Kocaeli ve İstanbul’daki bazı taşınmazlar satışa çıkarıldı.
Taşınmazlar kapalı teklif usulü artırma ile satılacak. Kocaeli Körfez ilçesindeki 3 bin 674 metrekare büyüklüğündeki arazide bulunan Karayolları’na ait 3 bin 608 metrekare büyüklüğündeki hisse satılacak.
Taşınmazın tahmini bedeli 27.1 milyon lira. Yine Körfez ilçesindeki Karayolları’na ait başka bir taşınmaz daha satılacak. Bu taşınmazın tahmini bedeli de 10.6 milyon TL.
İstanbul Ümraniye Yukarıdudullu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Karayolları’na ait 812 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da satılacak yerler arasında bulunuyor.
İHALELER 16 EKİM’DE
Bu taşınmazın tahmini bedeli de 17.1 milyon TL. İhaleler 16 Ekim’de yapılacak. Teklif vermek isteyenler, taşınmazların halihazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alacak.
İTİRAZ HAKKI
Bu belgenin alınması ile alıcının taşınmaz malın mevcut durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskân, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacak.
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