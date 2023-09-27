Dershaneye diye evden çıkmıştı: 17 yaşındaki Açelya'dan haber alınamıyor
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan çocuk kayıplara karıştı. Çantası Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar’da bulunan 17 yaşındaki Açelya her yerde aranıyor.
Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, pazartesi günü dershaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.
ÇANTASI BULUNDU, KENDİSİ KAYIP
Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatırken, çocuğun çantası Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi’nde yer alan Pembe Kayalar bölgesinde bulundu.
Ekiplerin çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
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