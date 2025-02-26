Dervişoğlu, İYİ Parti grup toplantısında konuştu: Erdoğan'a askıda buğday tepkisi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:03

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:54

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasına "Çiftçinin anası ağlıyor" diyen çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması açıldığını hatırlatarak yanıt verdi:

"Belli ki ittifak ortağınız bile sizin yalan dünyanıza kanmıyor artık. Eğer Karacabeyli çiftçi kardeşimin sözleri Cumhurbaşkanı'nın onur ve haysiyetini rencide ediyorsa buyurun aynı muameleyi ortağınıza da yaptırın. Ona cesaret edemiyorsanız da hakkı ve hakikati söyleyenlerin üzerinden elinizi çekin artık"

Dervişoğlu'nun açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Bu artık kriz değil, bu iktidar ülkeyi yönetemiyor demektir. Milletimizin sabrı tükendi, sabrı tükenmiş, yoksullaşmış bir milletten bahsediyoruz.

İnsanlarımız aç, geleceklerinden umutsuz. Elinde sadece namus, şeref ve haysiyeti kalmış bu aziz milletten özür dileyip 'biz beceremedik' diyerek istifa edeceklerine hala sabır ve fedakarlık istiyorlar.

''GEÇİN AYNANIN KARŞISINA...''

Bitmeyen hırslarınız, doymak bilmeyen rant iştahınız acaba ne zaman sona erecek diye bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ne zaman ülkemizin kaynaklarını milletimizin dertlerini çözmek için kullanacaksınız merak ediyorum. Milletimizi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiniz. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor. Geçin aynanın karşısına kendinizle yüzleşin. Emin olun bu ramazan ayında kendinizle yüzleşmeniz ibadet sayılacaktır.