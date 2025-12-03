Müsavat Dervişoğlu'ndan Cizre'deki görüntülere sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

''Erdoğan sebep, pahalılık sonuçtur. Erdoğan sebep, vergiler sonuçtur. Cumhurbaşkanı Erdoğan sebep, fakirlik sonuçtur.

Kiracı kirasının artışını gece rüyasında kabus diye gören vatandaş, dolmuş parasını düşünen gariban, Mehmet Şimşek ve amiri Erdoğan tarafından suçlu ilan edilmektedir. Enflasyon suçlusu görülmektedir.

Her an şu ses de kulaklarınızda çınlasın. İhanetin zaman aşımı yoktur. İhanetin yaşı da yoktur zaman aşımı da yoktur. Her geçen gün hesap vermeye bir gün daha yaklaşacaksınız!”

(Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti) 1700 yıl sonra İznik'te ayin yaptırdılar. Mustafa Kemal'e olan düşmanlıklarıyla bu sefer 'o yapmadıysa biz yapalım' dediler.

Burada milletimizin huzurunda Papa ile ilahi söyleyenlere söylüyorum. Heybeliada'da ruhban okulu müjdesi veren bir ABD Büyükelçisi'ne ne söylüyorsunuz?

''CANİBAŞINI SERBEST BIRAKMAK İÇİN KURDUKLARI TUZAKTIR''

Bu süreç, canibaşını serbest bırakmak için kurdukları bir tuzaktır. Büyük ortak milletin buna razı olmayacağını çok iyi biliyor. Küçük ortağın zaten bir sorumluluğu yok.

CİZRE'DEKİ GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

(Barzani'nin Cizre'de peşmerge askerli görüntüleri) Bakın unutulup gitmesin Barzani'nin gelişi ile iligili olarak DEM parti ne dedi; 'Burada ev sahibidir' Hadsizliği görüyor musunuz hadi oradan!" Şırnak ilinin Cizre ilçesi Kuzey Irak'a bağlandı da bizim mi haberimiz yok.

Bu şımarıklıklarla bu aymazlıklarla yetinmediler. Emniyet müdürü, terör örgütü paçavralarını ve sloganlarını engellediği için DEM Parti Eş Genel Başkanı ''İçişleri Bakanlığı derhal gereğini yapmalı' demiş. Görevini yaptığı için kendisini tebrik ediyorum.''