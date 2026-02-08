Dervişoğlu'ndan Zeynep Güneş'e telefon: 'Perşembe günü makamında ziyaret edeceğim'

Eskişehir'de AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i giyim kuşamı üzerinden hedef alan bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Üyesi Mehmet Emin Korkmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dervişoğlu, hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştüklerini açıkladı.

"İYİ PARTİ'NİN TARTIŞMASIZ DURUŞU BUDUR"

X hesabından açıklama yapan Dervişoğlu, şunları yazdı:

"Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim.

Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı’ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur."