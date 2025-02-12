Dervişoğlu’ndan Erdoğan'a: 'Ölene kadar seçilmeyi planlıyor'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:23

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:54

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"AKP’den ekonomi masalları dinlemeye artık ne gücüm ne zamanım var. Bunlar bile isteye yaşama geçirilen politikalardır. Fakirleşme, sarayın milleti disipline etme siyasetinin ana fikridir. İnsanları borç batağına düşürme bu sadaka ekonomisinin bir parçasıdır.

Her zaman kasanın kazandığı, turpları bilmem ama heybenin kasa olduğunu gayet iyi biliyorum. Kasanın büyüğünün nerede olduğunu da çok iyi bilmekteyiz. Bu kumarhane ekonomisine mahkum olmayacağız.

Onların kurguladığı bu kumarhane düzenini bozacağız, bu ekonomiyi onların elinden kurtaracağız.

Üç günlük ömrümüz var o üç günün biri açlık, biri yoksulluk biri de ölüm. Bu yüzden gün el ele verip omuz omuza verebilme günüdür. Hakkımız olanı geri almak hakkı haklıya teslim etme günüdür.

Artık vatandaşın üzerine düşen görev ve sorumluluk bu iktidara güle güle demektir. Eğer bunu yapamazsak, bu rakamların da önümüzdeki dönem üç katını, beş katını önümüzdeki dönem telaffuz etmek mecburiyetinde kalacağız.

MB verilerine göre, Ocak 2025 sonu itibariyle 100 ve 200 liralık banknotların oranı piyasadaki kağıt paraya oranı yüzde 96'dır. Bu oranın yarısından fazlası, 2010'da 140 dolar alınabilen bugün ise anca 5 dolar anca eden 200 TL'dir.

Cebinde 5 lira olan var mı? 10 liraya ekmek alınamıyor. 20 lira zaten bozuk para oldu. 50 lirayı hiç gören yok. 100 lirayı artık çocuklar bile harçlık olarak kabul etmiyor.

Şimdi sonunda 500 liralık banknotlar basacaklarını öğreniyoruz. Bunun sebebi suçlu ve arsız olabilme yetenekleridir. Sebep itibardan değil vicdandan yaptıkları tasarruftur. Ama Sarayda yalanlar içerisinde yaşayanlar, kimse kendilerine kral çıplak demesin diye. Vatandaşı aç ve çıplak bırakanlar bir çuval parayla alışverişe çıkılmasından gocunmadılar.

Kendi vatandaşını yardım alacak noktaya getiren Saray iktidarı en iyisi olmak konusunda dünyada birincidir. Bir tek kendi vatandaşlarının açlığı, işsizliği, yoksulluğu, okulsuzluğu ve hastanesizliğini umursamaz. Dışarıda ise eli oldukça açıktır.

Türkiye’nin Türk milletinin iyiliğini sağlığını ve refahını düşünenlere ihtiyacı vardır. Türkiye’nin İYİ’lerin yani sizlerin iktidarına ihtiyacı vardır. Türkiye’nin hazinesine kumarhane kasası muamelesi yapanlara değil onu beytülmal görenlere ihtiyacı vardır.

Yüzde 35’le yüzde 65’i gasp etmek sadece bugünü değil geleceğimizi çalma oyunlarıdır dedik. Sonra akıllarında dolaşan kırk tilkiden en olmazını ortaya saldılar. Vatan hainine, terörist başına el uzattılar. Aylarca günlerce bu delirmişliği tartıştık. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi susuyorlar. Ama emin olun daha beter cehennem ateşleri hazırlıyorlar."

"ERDOĞAN ÖLENE KADAR SEÇİLMEYİ PLANLIYOR"

"Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum" diyen Dervişoğlu, "Erdoğan bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği bir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah’tan da korkmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET AKLINI BAŞINA ALMAZSA..."

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"İktidarsız bir an bile nefes alamayacak kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi karşısında, geçmişte yaptığınız gibi bunlar 'atı alıp Üsküdar’ı geçerken' arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum: Umut, safdilce ayakta tutulamaz. Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin, olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır."

"MUHALEFET BU UYARIMI CİDDİYE ALMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Dervişoğlu "Sizin zat-ı muhtereme gel gel yaptığınız yer onun kurallarını keyfince uydurup değiştirdiği top sahasıdır. Hakem düdüğü ondadır, muhalefetin toplumsal gücüne rağmen kuralları belirleme imkanı Tayyip Erdoğan'a verilmemelidir. Muhalefet bu uyarımı ciddiye almak mecburiyetindedir" dedi.