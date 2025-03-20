Destek sürüyor: Metrolarda Ekrem İmamoğlu'nun sesinden anonslar yapıldı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:07

Güncelleme: 20.03.2025 - 10:11

Dün şafak operasyonuyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için on binlerce kişi Saraçhane'deki İBB binasının önüne gitmişti. Bugün ise İstanbul’daki metrolarda İmamoğlu’nun sesinden anonslar yapıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

İmamoğlu, hakkında yürütülen Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında dün sabah saatlerinde yoğun bir polis baskınıyla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’na destek çağrısında bulunarak vatandaşları Saraçhane’ye davet etmişti. Kalabalık bir grup, dün akşam saatlerinde burada toplanarak destek gösterisinde bulundu.

Bugün ise İstanbul’daki metro hatlarında İmamoğlu’nun sesinden yapılan anonslar dikkat çekti. Anonslarda İmamoğlu’nun şu sözleri duyuldu:

“Bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hodri meydan!”

Bu anonsların sosyal medyada paylaşılması üzerine, görüntüler kısa sürede viral oldu.

İMAMOĞLU’NDAN DAYANIŞMA MESAJI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için."