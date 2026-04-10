DEÜ’de “Güçlü Aile, Güçlü Gelecek” sempozyumu protesto edildi: Etkinlik iptal

Edinilen bilgilere göre, sempozyum sırasında salona giren üniversiteli kadın kolektifi üyeleri sahneye çıkarak etkinliği protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, “aile politikaları” başlığı altında kadınların toplumsal yaşamdan dışlandığı ve bu politikaların kadınların kamusal alandaki varlığını sınırlandırdığı ifade edildi. Protestocu öğrenciler ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan bir akademisyen hakkında daha önce gündeme gelen taciz iddialarına dikkat çekerek, üniversite yönetiminin söz konusu akademisyeni koruduğunu öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler, üniversite yönetimini şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Yaşanan protestonun ardından sempozyumun iptal edildiği öğrenildi. Üniversite yönetimi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.