DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi haber sitelerine erişim engeli

30 Haziran 2022 Perşembe, 22:20

DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişime engellendi. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşcı, erişim engelini sosyal medyadan "İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!" sözleriyle duyurdu.

Taşcı sosyal medya hesabından "Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin erişimi RTÜK Başkanlığının istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliğince engellendi. İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!" ifadelerine yer verdi.

Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin erişimi RTÜK Başkanlığının istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliğince engellendi.

İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) June 30, 2022

Almanya merkezli Deutsche Welle ile ABD merkezli Amerikanın Sesi'nin web sitelerine erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararları RTÜK'ün talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. RTÜK, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle sitelerin erişime engellenmesini istemişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin kurucularından Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Deutsche Welle (http://dw.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7978 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş. Amerikanın Sesi (http://amerikaninsesi.com) haber sitesine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30/06/2022 tarih ve 2022/7982 D.İş sayılı kararıyla erişim engellenmiş" diye yazdı.

SANSÜR: Deutsche Welle ve Amerikanın Sesi haber sitelerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 30, 2022

Erişim engeli kararının ardından Amerika'nın Sesi, "İnternet içeriklerine erişim engeli yaşandığı zaman Voice of America'yla (VOA) anlaşmaları da olan "Psiphon" ve "nthLink" program ve uygulamalarını kullanarak sansür ve engellemeleri aşıp internette istediğiniz içeriğe erişebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

İnternet içeriklerine erişim engeli yaşandığı zaman Voice of America'yla (VOA) anlaşmaları da olan "Psiphon" ve "nthLink" program ve uygulamalarını kullanarak sansür ve engellemeleri aşıp internette istediğiniz içeriğe erişebilirsinizhttps://t.co/Nx0DQpCSow — VOA Türkçe (@VOATurkce) February 14, 2022

ÇGD: BU UTANÇ VERİCİ KARARDAN GERİ ADIM ATILMALIDIR

Engellenme üzerine Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi’nden de “Amerika’nın Sesi ile Deutsche Welle Türkçe’ye konulan erişim engeliyle, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkı engellenmiştir. İktidar anlayışının kaynaklık ettiği erişim engeli kararları, nesnel haberciliğe tahammülsüzlüğün net göstergesidir. Bu utanç verici karardan geri adım atılmalıdır” açıklaması yapıldı.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, AKP ve MHP’li üyeleri oy çokluğuyla 9 Şubat'ta aldığı kararı doğrultusunda görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmamaları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe’ye erişim engellemesi getirilmesi için yargıya başvurdu. Bu başvuru doğrultusunda Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, bugün aldığı 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/7982 sayılı kararıyla erişim engellemesi kararı aldı. Bu karar da BTK tarafından uygulanmaya başlandı ve böylece VOA Türkçe ile DW Türkçe’nin internet sitelerine Türkiye’den erişilmesi engellendi.