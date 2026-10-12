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Dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

12.10.2026 17:31:00
Güncellenme:
DHA
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Dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Bahama bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, Romanya'daki doğal gaz boru hattı görevini tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev geminin emniyetli geçişi esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere İtalya'dan yola çıkan ve 2 Temmuz'da Boğaz'dan geçen gemi, görevini tamamladıktan sonra yeniden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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'İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV BİR MİSAFİRİ DAHA AĞIRLADIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin geçişini sosyal medya hesabından 'İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladık' notuyla paylaştı. Uraloğlu, paylaşımında, "Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin Boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı." ifadelerine yer verdi. 

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