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Dev mağarada tavan çöktü: 5 büyükbaş hayvan öldü

Şanlıurfa’da mağara tavanından düşen dev kaya parçası, büyükbaş hayvanların üzerine düştü. Olayda kaya altında kalan 6 inekten 5’i öldü.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:49
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Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde, büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağara, iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenerek hasar almıştı.

Hasara rağmen hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanından dev kaya parçası düştü. Kayanın üzerine düştüğü 6 inekten 5’i öldü. Mağara sahibi, yeni bir çökme riskine karşı hayvanlarını dışarı çıkardı. Ölen hayvanlar ise kepçe yardımı ile mağara dışına çıkarıldı.

6 HAYVANI KAYA ALTINDA KALDI

Mağara sahibi Müslüm Arslan, 6 büyükbaş hayvanın kaya altında kaldığını belirterek, 500 bin TL civarında bir zararının olduğunu söyledi. Mağarada dev kayayı iş makinesi ile kaldırma çalışmaları sürüyor.


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