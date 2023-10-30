Dev mağarada tavan çöktü: 5 büyükbaş hayvan öldü
Şanlıurfa’da mağara tavanından düşen dev kaya parçası, büyükbaş hayvanların üzerine düştü. Olayda kaya altında kalan 6 inekten 5’i öldü.
Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde, büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağara, iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenerek hasar almıştı.
Hasara rağmen hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanından dev kaya parçası düştü. Kayanın üzerine düştüğü 6 inekten 5’i öldü. Mağara sahibi, yeni bir çökme riskine karşı hayvanlarını dışarı çıkardı. Ölen hayvanlar ise kepçe yardımı ile mağara dışına çıkarıldı.
6 HAYVANI KAYA ALTINDA KALDI
Mağara sahibi Müslüm Arslan, 6 büyükbaş hayvanın kaya altında kaldığını belirterek, 500 bin TL civarında bir zararının olduğunu söyledi. Mağarada dev kayayı iş makinesi ile kaldırma çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!