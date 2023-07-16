Dev vurgun! İnternetten ürün almak isteyenleri 40 milyon TL dolandırdılar
Jandarma ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan vatandaşları günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL dolandıran örgüt üyeleri yakalandı. 2 ayrı adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile doküman ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden ürün almak isteyen yurttaşları, kurmuş oldukları www.baysallaravm.com.tr isimli alışveriş sitesi vasıtasıyla dolandırdığı tespit edilen 3 örgüt üyesini belirledi.
GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 MİLYON...
Şüphelilerin kurmuş oldukları sahte alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişleri yurttaşlara göndermeyerek kolay ve yüksek kazanç elde ettikleri, hesap hareketlerinde yapılan incelemede günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL para hareketi olduğu belirlendi.
Şebeke üyesi olan M.S.B., A.C. ve C.S. tespit edilerek düzenlenen operasyonla çok sayıda suç unsuru ile birlikte yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işlediği tespit edilen 2’si kadın toplam 3 şüpheli M.S.B., A.C. ve C.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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