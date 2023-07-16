Dev vurgun! İnternetten ürün almak isteyenleri 40 milyon TL dolandırdılar

Jandarma ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan vatandaşları günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL dolandıran örgüt üyeleri yakalandı. 2 ayrı adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile doküman ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:21
Dev vurgun! İnternetten ürün almak isteyenleri 40 milyon TL dolandırdılar
Abone Ol google-news

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden ürün almak isteyen yurttaşları, kurmuş oldukları www.baysallaravm.com.tr isimli alışveriş sitesi vasıtasıyla dolandırdığı tespit edilen 3 örgüt üyesini belirledi.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 MİLYON...

Şüphelilerin kurmuş oldukları sahte alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişleri yurttaşlara göndermeyerek kolay ve yüksek kazanç elde ettikleri, hesap hareketlerinde yapılan incelemede günlük yaklaşık 2 milyon, aylık yaklaşık 40 milyon TL para hareketi olduğu belirlendi.

Şebeke üyesi olan M.S.B., A.C. ve C.S. tespit edilerek düzenlenen operasyonla çok sayıda suç unsuru ile birlikte yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işlediği tespit edilen 2’si kadın toplam 3 şüpheli M.S.B., A.C. ve C.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Alışveriş nitelikli dolandırıcılık dolandırıcılık dolandırıcı

İlgili Haberler

İnternetten sipariş edilen ilaçlar insan sağlığını tehlikeye atabilir

İnternetten sipariş edilen ilaçlar insan sağlığını tehlikeye atabilir
Kaldıraçlı işlem yapıyorlardı: 24 internet sitesi için kapatma talebi

Kaldıraçlı işlem yapıyorlardı: 24 internet sitesi için kapatma talebi
İnternet teknolojilerini test etmek için uydu fırlatıldı

İnternet teknolojilerini test etmek için uydu fırlatıldı

En Çok Okunan Haberler