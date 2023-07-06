Kaldıraçlı işlem yapıyorlardı: 24 internet sitesi için kapatma talebi
SPK, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Temmuz’da haftalık bültenini yayınladı. Bu bültende kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.
Bültende yer alan açıklama şu şekilde:
“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”
İzinsiz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen ve işlem başlatılan siteler şu şekilde:
https://zesforex63.com
https://www.hunfx15.com
https://sca.hunfx15.com
https://wt.hunfx15.com
https://indyatirim6.com
https://web4.indyatirimtrader.com
https://acc5.indyatirim.io
https://m8.maldofx2.com
https://client12.maldofx.co
https://idolyatirim17.com
https://sca.idolyatirim17.com
https://wt.idolyatirim17.com
https://highrise12.market
https://client.highrise12.market
https://mblmarkets10.com
https://acc9.mblmarkets.io
https://www.xmmarketfx.net
https://hmd400.com
https://trading-fx-fbs.com
https://lp3.olivemarketsturkiye.com
https://www.infoyatirim.pro
https://web5.mblmarketstrader.com
https://agenamarketsglobal.com
https://olivemarketsturkiye.com
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