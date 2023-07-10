İnternet teknolojilerini test etmek için uydu fırlatıldı

Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir test uydusu gönderdi.

Xinhua
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:11
İnternet teknolojilerini test etmek için uydu fırlatıldı
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Beijing saatiyle 19.00'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu planlanan yörüngeye girdi.

Uydu, internet teknolojileri için test görevleri gerçekleştirecek.

Fırlatma ile Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 478. uçuş görevi gerçekleştirilmiş oldu.


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