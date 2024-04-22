DEVA Partili Avşar: Depreme hazırlık sürecine TBMM'nin de dahil olmalı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:11

Güncelleme: 22.04.2024 - 19:42

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin özel bir inisiyatif alarak depreme hazırlık sürecine dahil olması gerektiğini belirtti.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselesinin deprem olduğunu belirterek, konunun topyekun bir seferberlik anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

''GERÇEK BİR BEKA SORUNU''

Türkiye'nin yoğun bir fay haritasının üzerinde olduğunu ve deprem gerçeğinin her yerde ortaya çıktığını ifade eden Avşar, "Muhtemel bir İstanbul depreminin gerçek bir beka sorunu oluşturduğu konusu ise tartışmaya kapalı, herkesin hemfikir olduğu bir gerçektir. İstanbul'un depreme hazırlığı iktidar için bir samimiyet testi olacaktır" dedi.

Avşar, seçim bölgesi Tekirdağ'ın da Türkiye'nin deprem bakımından riskli bölgelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Marmara Denizi üzerinden ulaşan Kuzey Anadolu Fayı, Şarköy'den geçmektedir. Tekirdağ'ın riskli yapı stoku tespit edilmiş midir? Mevcut yapı stokunun yüzde kaçı depreme dayanıklı değildir? Bu kapsamda riskli yapı dönüşüm planı ve yol haritası hazırlanmış mıdır? "diye sordu.

''TÜM SÜRECE DAHİL OLMALIDIR''

Belediyelerin 5 yıllık stratejik planlarını hazırlarken "dirençli kent ve riskli yapı dönüşümünü" birinci amaç olarak belirlemesi gerektiğini savunan Avşar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi de özel bir inisiyatif alarak tüm sürece dahil olmalıdır. Depreme Hazırlık Denetim ve Kontrol Komisyonu kurulmalıdır. Komisyonun gözetiminde orta ve uzun vadeli bir ulusal dönüşüm programı geliştirilmelidir. 2025 merkezi yönetim bütçesine 'depreme hazırlık fonu' adıyla bir harcama kalemi konulmalıdır. Bu meclisin çatısı altında görev yapan bizlerin iktidarı muhalefetiyle herkesin en büyük görevi milletin sırtından yük almaktır" diye konuştu.

Avşar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı