DEVA Partili Şahin’den Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: 'Siyasi etiğe uygun değil'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü iddia edildi. İddiaları doğrulayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu.

“FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLERİYLE HADİSEYİ NETLEŞTİRDİK”

Şahin, görüşmeyi basından öğrendiklerini dile getirirken Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi ve sözlerine şöyle başladı:

“Mevcut görevde bulunan 9 ilçe başkanımızdan 8 tanesinin orada olduğunu, geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış bazı arkadaşların ev sahipliğinde bir organizasyonda sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilçe başkanlarımızla buluştukları hem ilçe başkanlarının beyanından hem de sayın Kılıçdaroğlu’nun iş yerine girerken ve çıkarken yapılan çekimlerden ve fotoğraflardan net bir şekilde anlaşılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu hususu, o arkadaşlarımızla paylaştığı ortamı nezaketen bizlerle paylaşması gerekirdi. Biz bunları basına düşen haberlerle öğrendik. Fotoğraf görüntüleriyle hadiseyi netleştirdiğimiz aşamada paylaşımda bulunduk.”

“EN AZINDAN BABACAN’A BİLGİ VERİLMELİYDİ”

DEVA Partisi lideri Babacan’ın dahi haberdar olmadığının altını çizen Şahin, “Görevdeki bir ilçe başkanıyla bir görüşme söz konusuysa bunun mutlaka siyasi etik çerçevesi içerisinde gerçekleşmesi gerekir ve siyasi partiler birbirlerini haberdar etmelilerdir. Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaret ve görüşmeden sonraki aşamada en azından sayın genel başkanımız Ali Babacan beye bilgi vermesinin uygun düşeceğini düşünüyoruz. Bu yönde herhangi bir adım atılmamış olması da bizleri ziyadesiyle üzmüştür” ifadelerini kullandı.

“İLÇE BAŞKANLARI İL YÖNETİMİNE MUHALİF DÜŞTÜ”

Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiren ilçe başkanlarının durumunu değerlendiren Şahin, “Bir il başkanlığı atamasından kaynaklı, ilçe başkanlarımız mevcut İstanbul il yönetimine muhalif düştü, kendilerince bir arayış içerisine girmişler. Bizim gönlümüzden geçen, öncelikle bizimle ilişiğini kestikten sonra diledikleri siyasi partilerle görüşmeleri olurdu. Ama bizim ismimiz ve amblemimizle dün yine basın açıklaması yapıyorlar ve bizim ilçe başkanlığımızda yapalan toplantıları paylaşıyorlar. Bunlar hoş olmadı” açıklamasında bulundu.

“KILIÇDAROĞLU İLE YAŞADIKLARIMIZA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ”

Yaşananların ardından 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’ye yönelik oluşacak tutumlarını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hala seçmenin kafasını karıştıracak, güven vermeyen ve kendi içinizdeki meseleleri bile siyasi etik kuralları içerisinde çözmeye çalışmayan bir yapıdaysanız bundan sonraki süreçte ‘hep aklımda’ diye hareket edersiniz. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde CHP ile yapacağımız görüşmelerde ve sayın Kılıçdaroğlu ile olan münasebetlerde hep bu yaşadıklarımız gözümüzün önüne mutlaka gelecektir ve ona göre hareket edeceğiz. Biz de bunları kayıt altına alıyoruz. İnsan yanlışa bir defa düşebilir bunun adı hata olur, ama iki kez aynı hatayı işlerse bunun adı karar olur. Bizim bundan sonraki süreçte böyle bir karar vermeyeceğimize emin olabilirsiniz. Şu an itibariyle siyasi etiğe uygun düşmeyen bir davranışla karşı karşıya kaldık. Buradan bir ders çıkartmamız gerekiyor.”