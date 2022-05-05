DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: 'Hedef özgür ve zengin Türkiye'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Takvimi ve kaynak ihtiyacı belirlenmiş somut çözümlerimiz hazır. Özgür, zengin, saygın bir Türkiye vaat ediyoruz. Her vatandaşımıza insan onuruna yaraşır iş, gelir ve refah sözü veriyoruz.”

“TÜİK ve Merkez Bankası’nı bağımsızlaştırıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı ayıracak, Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacak, Kamu İhale Kanunu’nu yeniden yazacak, Sayıştay’ın denetim kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişleteceğiz.”

Türkiye’de iktidara talip altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nın, AKP’nin içinden doğan iki partisinden biri Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA). Partiyi, 2019’da AKP iktidarının başarılı olarak nitelendiği 2003-2008 yıllarında Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan kurdu. Bugün Ekonomi ve Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İbrahim Çanakcı da o dönemdeki Hazine Müsteşarı’ydı.

Elazığ Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1985’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Çanakcı’nın bürokrasideki geçmişi Devlet Planlama Teşkilatı’nda başladı. Aralık 2000’de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda ikinci başkan olarak görev yaptı. DEVA’nın açıkladığı “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli”nin mimarlarından.

MODEL DEĞİL SAFSATA

Bugün Türkiye’de uygulanan ekonomik modele ilişkin ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir Türkiye fotoğrafı var önünüzde?

Öncelikle bugün uygulanan bir ekonomik modelden bahsetmek mümkün değil. Biliyorsunuz, iktidar faizleri siyasi talimatla düşürerek enflasyonu da düşüreceğim diyerek yola çıktı. Bu anlayışın kurları ve enflasyonu patlatacağını defalarca söylememize rağmen buna kulak tıkadı. Nitekim, kur patlayınca bu beceriksizliği örtmek için iktidar “yeni bir modele geçtik” demeye başladı. “Düşük faiz-yüksek kur” gibi bir safsata ile cari fazla verileceğini bununla da enflasyonun düşürüleceğini söylemeye başladılar. Ancak iş ticaret ve cari açıkta yaşanan rekor artışlar bu içi boş tezin de çöktüğünü ortaya koydu.

Sizce bu model Türkiye’nin bugününü nasıl etkiliyor ve ülkenin yarınına olası etkileri neler olabilir?

Ortada bir model yoktur. Var olan akıldan, bilimden, veri ve analizden uzak maceracı uygulamalardır. Bu vahim yanlışlar, Türkiye’nin büyüme potansiyelini yarı yarıya düşürmüş, üç haneli enflasyonu geri getirmiş, yoksulluğu derinleştirmiş, Türkiye’yi cari işlemler ve kamu açığının birlikte yaşandığı ikiz açık felaketinin içine sürüklemiştir. Üzülerek ifade etmek gerekirse, bu macerada ısrar edilmesi halinde ekonomideki kriz çok daha derinleşecek ve bir çöküşle sonuçlanacaktır.

Partinizin ekonomi programını anlatır mısınız? Yurttaş size neden oy vermeli?

Türk siyasi tarihinde ilk defa bir parti olarak 90 ve 360 günlük somut eylem planları hazırladık. Tarım, sosyal politikalar, dijital dönüşüm, ekonomi, finans ve istihdam alanlarındaki eylem planlarını kamuoyu ile paylaştık, paylaşıyoruz. Bizim önerilerimiz takvime bağlanmış ve kaynak ihtiyacı belirlenmiş somut ve net çözümlerdir. DEVA Partisi olarak biz özgür, zengin ve saygın bir Türkiye vaat ediyoruz. Biz her bir vatandaşımıza insan onuruna yaraşır iş, gelir ve refah sözü veriyoruz.

Nasıl başaracaksınız?

Bunun yolu enflasyonu düşük tek haneye indirmekten, paramıza itibar kazandırmaktan, üretken yatırımları ve yüksek katma değerli ihracatı artırmaktan geçiyor. Bu hedeflere ancak büyüme modelini değiştirerek ulaşabiliriz. Deva Partisi olarak biz, “Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Modeli”ne geçişi hedefliyoruz. Bu model, rant yerine verimliliğin; inşaat yerine tarım ve sanayinin; tüketim ve kamu harcaması yerine yatırım ve ihracatın esas alındığı bir modeldir. Bu modelle Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtararak “yüksek gelirli” ülkeler grubuna yükselteceğiz.

İktidara geldiğinizde atacağınız ilk adımlar ne olacak?

Ekonomideki sorunları aşmanın ön koşulu ekonomi yönetimine ve politikalara olan güveni tesis etmek. İlk 90 günde:

Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız.

Türkiye İstatistik Kurumu’nu tam bağımsız hale getireceğiz.

Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in derhal toplanmasını sağlayacağız.

Merkez Bankası’nı tam bağımsız kurum haline getireceğiz.

Kamu İhale Kanunu’nu yeniden yazacağız.

Sayıştay‘ın denetim kapsamını genişleteceğiz.

SİYASETE YENİ DİL GETİRİYORUZ

Ekonomi programınızda sizi diğer partilerden ayıran unsurlar neler? Farkınız ne?

Öncelikle tüm partilerin programlarının ve hazırlıklarının değerli olduğunu belirtmek isterim. Biz Deva Partisi olarak siyasete yeni bir dil ve anlayış getirmek iddiası ile yola çıktık. Çözüm ve gelecek odaklı olarak bu anlayış doğrultusunda yapıcı bir yarış şeklinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin en yakıcı sorununun ekonomi olduğu doğrudur. Ancak ekonomideki sorunların çözümü demokrasi, özgürlükler, hukuk, adalet, yargı bağımsızlığı ve kamu yönetimi alanlarındaki sorunların aşılmasıyla yakından ilgilidir.

UCUBE SİSTEMİN BEDELİ AĞIR

Bu politikaların yarattığı yıkım Türkiye’yi yeniden Uluslararası Para Fonu gibi kurumların kapısına götürür mü?

Bu iktidar vahim yanlışlarda ve macerada ısrar ederek ülkemizin güçlü ekonomik ve finansal temellerini birer birer yıkmıştır. Merkez Bankası rezervleri çar çur edilmiş, yedek akçeler tüketilmiş, Hazine borcu 3.5 yılda üçe katlanmıştır. Bu iş bilmez iktidar yanlış ve macerada ısrara devam ederse halkımız maalesef daha ağır bedel ödemekle karşı karşıya kalacaktır. Biz bu ağır tablodan Türkiye’yi kendi imkânlarımızla çıkaracağımızı taahhüt ediyoruz.

TÜRKİYE HAYALİ

ÇOCUKLAR GELECEĞE UMUTLA BAKACAK

Nasıl bir Türkiye hayaliniz var? Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Kuvvetler ayrılığı esasına dayanan, hukukun üstünlüğünün, yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının en üst düzeyde sağlandığı,

Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hâkim olduğu tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı,

Şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı,

Herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı,

Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı özgür, zengin ve saygın bir ülke.

YURTTAŞIN GELİR KAYBI HEMEN TELAFİ EDİLECEK

Türkiye’nin en önemli sorunu artan yoksulluk. Maaşlar eridi, işsizlik patladı. Ne yapacaksınız?

Evet, bu iktidarın sebep olduğu en büyük sorun, alım gücündeki erime ve yoksullaşma. Bu sorunu aşmak için bir yandan enflasyonu hızla aşağı çekerken eş zamanlı olarak birikmiş kayıpları telafi edecek gelir artışlarına ve iyileştirmelere gidilmesi gerekecek. Deva Partisi olarak çiftçi, esnaf, asgari ücretli, işçi, memur ve emekliler için özel destek ve iyileştirme programlarını hayata geçireceğiz. Yoksul yurttaşlarımıza aile bazlı “Asgari Gelir Desteği” sağlayacağız. Yeni doğan bebeklere bir yıl boyunca başta; süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz. Isınma yardımı yapacağız. Dar gelirli ailelere ucuz ve düşük kirayla konut temin edeceğiz. Emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde artıracağız.

YARIN: GELECEK PARTİSİ: KERİM ROTA

DEMOKRAT PARTİ: BÜLENT ŞAHİNALP

SAADET PARTİSİ: SABRİ TEKİR