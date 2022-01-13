DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı'na 'FETÖ' soruşturmasında gözaltı

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

AA/İHA
13 Ocak 2022 Perşembe, 15:43
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı'na 'FETÖ' soruşturmasında gözaltı
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEVA Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri tarafından Günaydı’nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. 

Öte yandan, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ise, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı’nın jandarma ekiplerince Kastamonu’ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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