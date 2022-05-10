Sosyal medya hesabından duyurdu: DEVA Partisi'nde istifa
DEVA Partili Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.
DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:
“Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.”
DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum.— Yasemin Bilgel (@yaseminbilgel1) May 10, 2022
Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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