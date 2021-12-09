DEVA Partisi'nden başkanlarına 'operasyon' yazısı

DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeniz Yılmaz'ın, ilçe başkanlarına gönderdiği bilgilendirme yazısında çarpıcı ifadeler yer aldı.

Sosyal medyada ortaya atılan 'DEVA Partisi'ne adli bir operasyon yapılacak' yönündeki iddialar hakkında uyarı yapıldı. Gönderilen yazıda, Ali Babacan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu iletildiği ve sonucunda 'soruşturmaya yer olmadığına' karar verildiği belirtildi.

"1- İtirafçı olduğu söylenen bir 'ihbarcı'nın Genel Başkanımız hakkındaki akıl dışı isnatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılmıştır.

Savcılıkça yapılan inceleme sonunda, isnatlar hakkında bir bulgu ve delil bulunmamış ve 21 Ekim 2021 tarihinde 'soruşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmiştir.

2- Partimizin toplumsal desteği yükseldikçe parti teşkilatlarımız ile üye gönüllülerimiz hakkında taciz maksatlı bu tür iftiraların varlığı şaşırtıcıolmayacaktır. Bu ve benzeri çabaları bizi yolumuzdan döndüremeyeceği gibi sadece mücadele ve çalışma azmimizi perçinler."