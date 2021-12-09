DEVA Partisi'nden başkanlarına 'operasyon' yazısı
DEVA Partisi'nden ilçe başkanlarına yapılan açıklamada Genel Başkan Ali Babacan'a yönelik adli operasyon yapılacağına yönelik iddialar hakkında bilgilendirme geçildi.
DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeniz Yılmaz'ın, ilçe başkanlarına gönderdiği bilgilendirme yazısında çarpıcı ifadeler yer aldı.
Sosyal medyada ortaya atılan 'DEVA Partisi'ne adli bir operasyon yapılacak' yönündeki iddialar hakkında uyarı yapıldı. Gönderilen yazıda, Ali Babacan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu iletildiği ve sonucunda 'soruşturmaya yer olmadığına' karar verildiği belirtildi.
Uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"1- İtirafçı olduğu söylenen bir 'ihbarcı'nın Genel Başkanımız hakkındaki akıl dışı isnatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılmıştır.
Savcılıkça yapılan inceleme sonunda, isnatlar hakkında bir bulgu ve delil bulunmamış ve 21 Ekim 2021 tarihinde 'soruşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmiştir.
2- Partimizin toplumsal desteği yükseldikçe parti teşkilatlarımız ile üye gönüllülerimiz hakkında taciz maksatlı bu tür iftiraların varlığı şaşırtıcıolmayacaktır. Bu ve benzeri çabaları bizi yolumuzdan döndüremeyeceği gibi sadece mücadele ve çalışma azmimizi perçinler."
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- AKP ilk kez ikinci parti!
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı
- Metropoll'ün beklenen anketi açıklandı
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?