Devlet Bahçeli'den 'MHP içinde darbe' iddiasına ilk yanıt: 'Bunların hepsi fasa fiso'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda kritik açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, KDP lideri Mesud Barzani'nin Şırnak’ta katıldığı sempozyuma ilişkin, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” dedi.

“Terörsüz Türkiye başarılır olmazsa darbe mekaniği devreye girer” iddialarına tepki gösteren Bahçeli, “MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi faso fiso” dedi.

“OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR, GEMİLER YAKILMIŞTIR”

'Terörsüz Türkiye' hedefinin, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu söyleyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” diye konuştu.

"DARBE İDDİALARI FASO FİSO"

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" iddiasına da yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında Abdullah Öcalan'ın yeni süreçle ilgili 'Eğer başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etmişti.

Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.