Devlet Bahçeli vekaletini akrabasına verdi, cübbesini bizzat giydirdi! Gizem Fettahlıoğlu sosyal medya hesabını kapattı
MHP lideri Devlet Bahçeli, avukatlık vekaletini avukatlığa yeni adım atan akrabası Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Cübbesini de Bahçeli’nin giydirdiği Fettahlıoğlu’nun, sosyal medya hesabını kapatarak, yeni bir hesap açtığı fark edildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vekâlet yetkisini yakın akrabası olan Avukat Gizem Fettahlıoğlu'na verdi.
CÜBBESİNİ BAHÇELİ GİYDİRDİ
2022 yılında mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak avukat olan Fettahlıoğlu'na avukatlık cübbesini de Devlet Bahçeli giydirdi.
Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu" notuyla paylaştı.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"
Fettahlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Devlet Bahçeli'nin vekâletini almak benim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. Kendisinin Türk milletine olan hizmet anlayışını ve ilkelerini benimseyerek, bana duyduğu bu güveni en iyi şekilde karşılayacağım. Bu görev, sadece bir akrabalık ilişkisi değil, aynı zamanda Saygı değer genel Başkanımızın çizdiği yolda ülkemize hizmet etme fırsatıdır" ifadelerine yer verdi.
VEKALETTEN SONRA HESAPLARI YENİLEDİ
Gizem Fettahlıoğlu’nun sosyal medya hesaplarında ise dikkat çeken bir değişim yaşandı. Bahçeli’nin vekaleti sonrası hesaplarını kapatan Fettahlıoğlu, yeni bir hesap açtı.
Babası Mesut Fettahlıoğlu’nun yaptığı paylaşımda Gizem Fettahlıoğlu’nun etiketlenen hesabına erişim olmadığı görüldü.
Yeni hesaptaki takipçi sayısının düşüklüğü ise ayrıca dikkat çekti.
ANKARA 2 NO’LU BARO’YA ÜYE OLDU
Avukat Gizem Fettahlıoğlu, MHP’ye yakın bir isim olan Avukat Gökhan Ağdemir’in başkan olduğu Ankara 2 No’lu Baro’ya üye oldu.
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