Mehmet Uçum, Devlet Bahçeli'nin sözlerini anımsattı: 'Kayyum Ahmet Türk'ü de kurtarmıştır'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:20

Güncelleme: 28.11.2024 - 18:21

Cumhurbakşanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

"Terörsüz bir Türkiye hedefine nasıl ulaşılacak?" sorusu üzerine Uçum, "1 Ekim'den itibaren başlayan bir dönem var. Bu dönemin ne olduğu şeklinde birçok tartışma yapılıyor. Devletin aldığı bir inisiyatiften söz ediyoruz. Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil" yanıtını verdi.

"KÜRT SORUNU ÜRETİLMİŞ BİR SORUN"

Türkiye'deki meselenin "dış Kürt sorunu" olduğunu belirten Uçum, "Dışarıdaki Kürtler bizim için sorundur anlamında söylemiyorum bunu. Emperyalizm bir dış Kürt sorunu üretti. Niye bu dış? Çünkü bizim nesnelliğimizle, coğrafyamızla, kültürümüzle, toplumsal yapımızla ilgisi olmayan bir sorun. Bir proje Kürt sorunu, emperyalizm tarafından üretilmiş bir sorun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürtlerinin ne Türk milletinin asli unsuru olması bakımından ne Türk vatandaşlığı hakları bakımından herhangi bir probleminin olmadığını, bu konuda herhangi bir ayrımcılığın bulunmadığını savunan Uçum, "Bizim mücadele ettiğimiz konu 'Kürtlere statü hakkı' şeklinde ifade edilen, buradan yola çıkarak Kürtleri devlet arayışına yönelten ya da Kürtlere devlet vadeden ve Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen emperyalist projedir. Devlet bu konuda inisiyatif almıştır. Bu projeyi bütün yönleriyle ve kökten çöpe atacak bir süreç yürütecektir" diye konuştu.

"Bu süreçte DEM Parti ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan ne bekleniyor?" sorusu üzerine Uçum, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız dün de açıkladı, geçmişte de demişti. Silahlar gömülecek, silah bırakılacak, Türkiye'ye yönelik terör pratikli süreçler sonlandırılacak. Türkiye'yi tehdit eden sınır ötesi silahlı gruplar, paralı askerler, paramiliter güçler Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkacak. Biz somut olarak bunları istiyoruz. TBMM çatısı altında artık terör vesayetinde siyaset yapan bir parti olmayacak. Ya bunlar bunu bir iradeyle, kendi tercihleriyle, geliştirecekleri politikalarla hayata geçirecekler ya da gerekirse her türlü hukuki tedbir alınacak. Terörle mücadelenin askıya alınması diye bir şey tamamen gerçek dışı bir iddia. 1 Ekim'den sonra yaşananları görüyorsunuz.

Hangi noktada devlet taviz vermiş? Kayyumlar sürecinde mi teröre yönelik operasyonda mı taviz vermiş? Terörle organik bütünlük ilkesi çerçevesinde mücadelede mi taviz vermiş? Irak'a gitmiş, Suriye'yi mi bırakmış? Bu da yok. Gerçekliğe aykırı bu iddiaların anlamlı görünmesi de ayrı bir sorun. Ne istediğimiz çok açık, terörsüz Türkiye hedefinde terörü Türkiye'nin sosyal, siyasal, kültürel yaşamından tamamen tasfiye etmek. Aynı zamanda pratik olarak da tamamen sıfırlamak. Sınır ötesinde de kalıcı güvenliği sağlayabilecek tedbirleri almak."

"MESELE GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ"

Uçum, DEM Parti'nin Öcalan ile yapacağı görüşmeye değinerek, "Mesele görüşme yapılması değil, görüşmenin içeriğidir. Öcalan yeğenine 'ben, terörsüz Türkiye hedefine her türlü katkıyı yaparım' dedi. DEM de terörsüz Türkiye hedefine katkı yapacağını düşünüyorsa, terör vesayetinden kurtulmak istiyorsa, o zaman Öcalan ile görüşmeyi bu içerikte yapmaları, bir mutabakat sağlamaları, bununla ilgili de adım atmaları gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

"MARDİN'E KAYYUM AHMET TÜRK'Ü DE KURTARMIŞTIR"

"Öcalan'a çağrıyı da kastederek soruyorum, bu işin başlangıcı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı mıdır? Bir yaklaşım farkı var mıdır? Buna bir örnek de Ahmet Türk konusu. Kayyumlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net tutum alırken, Ahmet Türk ile ilgili Devlet Bahçeli daha ılımlı mesajlar veriyor" sorusunu Uçum, "Bir yaklaşım farkı yok. Sayın Bahçeli, Ahmet Türk ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ahmet Türk istismar edilmiştir' dedi. Kim etmiş Ahmet Türk'ü istismar? Terör örgütü. Mardin'e kayyum görevlendirilmesi Ahmet Türk'ü de kurtarmıştır. Sayın Bahçeli de bundan son derece memnundur. Mardin'e kayyum görevlendirilmesiyle ilgili Sayın Bahçeli'nin farklı görüşü söz konusu değil" yanıtını verdi.

'KAYYUM' ŞARTI

"Kayyumlara ilişkin" bir soru üzerine Uçum, "Ben terörle mücadelede kayyum süreçlerini şöyle yapıyım da terörsüz Türkiye hedefine DEM'i şöyle zorlayım diye bir ilişki yok. Bu inisiyatif alınmasaydı da kayyum süreçleri devam edecekti. Bundan sonra devam edip etmeyeceği o belediyelerin terör örgütüne kadro, finans ve lojistik merkezi olarak kullanılıp kullanılmayacaklarına bağlı" dedi.