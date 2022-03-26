Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘baraj’ yanıtı: 'MHP’nin nefesi ensendedir'

26 Mart 2022 Cumartesi, 20:44

MHP’nin Antalya’da düzenlediği belediye başkanları toplantısı dün başladı.

229 başkanın katıldığı toplantının açılışında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin önünde Haziran 2023 ve Mart 2024’te iki önemli seçim bulunduğunu anımsattı. Bahçeli, “MHP’nin 2023 genel seçimlerinde TBMM’de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp, Cumhur İttifakı’nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için azami gayret sarf edeceğini” söyledi.

‘TUMMAYI BİLİRİZ’

Bahçeli, konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun partisinin son grup toplantısında “şahsını hedef alarak”, “Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin, merakım o” diye sorduğunu anımsatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle göndermelerde bulundu:

“Sayın Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir, ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Biz yüzmeyi değil tummayı (suyun dibine kadar dalmak) biliriz, tumduğumuz yerde de senin gibilerini nasıl boğulduklarını görürüz. Sanıyorum yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde de senin sandıkta imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. MHP’nin baraj diye bir sorunu olmadığını sen de, senin efendilerin de hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor.”

‘RAHAT YOK’

Kılıçdaroğlu’nun bir yanda seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesini isterken, diğer yanda yüzde 7 ile ilgili MHP üzerinden spekülasyon yapmasının “garabet ve hezeyan” olduğunu savunan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu senin için rahat yok, bilmelisin ki MHP’nin nefesi ensendedir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, benzer bir ifadeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da yöneltmişti. Bahçeli, Alparslan Türkeş’i anma törenlerinde çıkan olayların ardından “Mansur Yavaş dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” demişti.