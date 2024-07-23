Devlet Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı: MHP’nin gündeminde ne var?

Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:21

Güncelleme: 23.07.2024 - 00:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli 23 Temmuz 2024 Salı günü MHP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı hakkındaki bilgiler, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı (Yarın) günü, saat 11.00’de Genel Merkez binamızda (1. Kat Basın Toplantı Salonu) basın toplantısı yapacaktır.”

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla bugün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğunu gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ortaya çıkarmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, HalkTV’de yaptığı değerlendirme ise konuya ilişkin "Bahçeli ne zaman açıklama yapacak olsa herkesin aklına ilk gelen konu 'erken seçim' oluyor. İnşallah yanılırım ama ben beklemiyorum" ifadelerini kullandı.