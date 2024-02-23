Devlet hastanesinde hastalar üzerinden menfaat iddiası: 2’si doktor 3 gözaltı

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi’ne gelen hastaları Adana’da bir özel hastaneye yönlendiren hekimin de aralarında bulunduğu 2’si doktor 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:37
Devlet hastanesinde hastalar üzerinden menfaat iddiası: 2’si doktor 3 gözaltı
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Tarsus Devlet Hastanesi’nde iddiaya göre, kulak burun boğaz doktoru H.İ.’nin kendisine başvuran hastaları Adana’da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2'Sİ DOKTOR 3 GÖZALTI!

Soruşturma çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri doktor H.İ. ile birlikte özel hastanede ameliyatları yapan doktor E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.’yi gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 2’si doktor 3 şüpheli emniyete götürüldü.

İfadesi alınacak olan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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