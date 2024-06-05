Devlet hastanesinde sağlıkçıların menüsü

Yayınlanma: 05.06.2024 - 08:40

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:59

Sendikal ayrımcılık, baskı, şiddet ve mobbing iddialarıyla gündeme gelen İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde bu kez de sağlık çalışanlarına verilen kahvaltı menüsünü ve yazılan uyarı notları tartışma konusu oldu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel kahvaltı menüsünde 8 tane zeytin, 1 adet parça peynir ve vişne reçeli bulunuyor. Personelin ekmek hakkı ise 2 adet ile sınırlandırılmış. Ayrıca yazılan uyarı notlarında da kişi başı birer ayran, cacık, salata, su ve kişi başı da 2 ekmek alınması gerektiği görüldü.

“BU KAHVALTIYI VERSENİZ NE OLUR?”

Menüye tepki gösteren Doğruyol, “Nöbette olan personel bu kahvaltı menüsüyle karnını nasıl doyurabilir? Bu kahvaltıyı verseniz ne olur? Vermeseniz ne olur? Bu yemek menülerinin bir ölçüsü tartısı yok mudur? Sağlık Bakanlığına bağlı pek çok hastanemizde bu ve buna benzer yemek ile ilgili sıkıntılar çekilmektedir. Yemeklerin kalitesiz olması, hijyenik olmaması, doyurucu olmaması, bazı hastanelerin yemeğinin bir başka hastanede yapılarak taşımalı sistemle bir diğer hastaneye götürülmesi ile bulamaça dönen yemekler. Yemeklerin içinden çıkan kıl, tüy, böcek vb. yabancı maddeler. Ve doktorun, hemşirenin, teknisyenin yani kısaca sağlık çalışanlarıma hitaben ilkokul çocuklarına hitap eder gibi, ekmeğin bile adedinin yazıldığı fazla alamazsınız yazısı. Ne diyelim? Ne söyleyelim bilemiyoruz. Boşuna liyakat, liyakat diye bağırmıyoruz. Sayın bakanım; yemek ihalelerini alan şirketleri karşınıza alıp, yemek hizmetlerinin tekrardan kamu eliyle hastanelerde yapılmasının acilen sağlanması gerekmektedir. Sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının sağlıksız, hijyenik ve doyurucu olmayan yemek yemesi kabul edilemez…” dedi.