AKP döneminde il teşkilatlarındaki kadrolaşma hızla arttı, sağlıkçılar tepki gösterdi: Sağlıkta ayrıcalıklı koltuklar
Zorlu çalışma koşullarıyla mücadele sağlık emekçilerinin, liyakatsiz idarecilere yönelik şikâyetleri artarken il sağlık müdürlüklerinde ve hastanelerde AKP döneminde üretilen kadrolar dikkat çekti.
AKP öncesinde il sağlık teşkilatları müdür ve dört yardımcıdan oluşuyordu. Şimdi ise bir il sağlık müdürü, 12 başkan, 26 başkan yardımcısı görev yapar duruma geldi.
AKP öncesi bir başhekim ve iki yardımcısı, bir müdür ve iki yardımcısı ile bir başhemşire ve iki yardımcısının bulunduğu hastane yönetimlerinde şimdi bir başhekim, dört müdür, beş başhekim yardımcısı ve beş müdür yardımcısı çalışıyor. Sadece İstanbul Sağlık Müdürlüğü yönetimi; bir sağlık müdürü, 40 başkan ve başkan yardımcısı, 38 ilçe sağlık müdüründen oluşuyor. Ortalama hekim olan yöneticiler, pratisyen ya da uzman oluşlarına göre 120 bin TL ile 180 bin TL arasında maaş alıyor. Başkanların maaşı ise 160 bin TL civarı.
Bazı illerde yönetici koltuğundaki uzman hekim sayısının o illerdeki toplam uzman hekim sayısından fazla olduğuna işaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Örneğin; Bayburt’ta 83, Tunceli 92, Ardahan’da ise 93 uzman hekim var. Kamuda memur yok, sözleşmeli ayrıcalıklı maaşlı yönetici çok. Bir il düşünün idari işlerdeki uzman hekim sayısı, başka bir ilin klinik ve hastanelerdeki hizmet sunan uzman hekim sayısından fazla olsun” dedi.
"YOZLAŞMA NEDENİ"
Yöneticilerin çok olması nedeniyle teşkilat şeması dahi yapılamadığının altını çizen Yalçınkaya, “Bu, sağlık hizmetlerinin çürümüş durumunu tek başına ortaya koyan bir gösterge. Liyakatin saf dışı bırakıldığı, siyasal iktidara biatın esas alındığı sağlıkta sözleşmeli statü aslında mobbingten yozlaşmaya birçok sorunun da nedenini oluşturuyor” diye konuştu.
HİZMET AKSIYOR
Yalçınkaya, “Eskiden
il sağlık müdürlüğünü
pratisyen hekimler yapardı.
Bir akademisyen, hekim ya
da cerrah; ameliyat masasını,
kürsüsünü ya da kliniğini
bırakıp yöneticilik yapmazdı.
Şimdi profesörler, cerrahlar
il sağlık müdürlüğü ya da
akademisyenler başkan ya da
başkan yardımcılığı yapıyor.
Bir ilde yüzlerce hekimin;
kürsüsünü, ameliyat masasını
kliniğini terk ederek idari
işlerde kullanılması ise sağlık
hizmetlerine verilen bir başka
zararı oluşturuyor” ifadelerini
kullandı.
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