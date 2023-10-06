Devlet hastanesinde taciz iddiası!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:17

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:17

İzmir’de Foça Devlet Hastanesinde görevli bir hastane personelinin yine aynı hastanede çalışan işitme engelli bayan memura görevini yaptığı esnada fiili olarak cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Konu hakkında soruşturma başlatılırken, mağdur olan genç kadın bu personelden şikâyetçi olduğu ve konunun yargıya taşındığı bildirildi.

Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Gençer Yılmaz, olayı kınadı ve hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yılmaz yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz gün hastanede görev yapan engelli bir üyemize görevi esnasında arşivden evrak alma bahanesi ile gelen hastane çalışanı tarafından fiziki olarak cinsel saldırıda bulunulduğunu öğrendik. İddialar kabul edilebilir gibi değildir. Yapılan bu saldırının takipçisi olacağımızı bildiriyor ve tüm yetkililerden bu olayın acilen soruşturulmasını talep ediyoruz. Ayrıca olayın failinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını da öğrendik. Konuşamayan, sesini bile duyuramayan genç bir kıza bu korkuyu yaşatanların tutuksuz yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Olayın mağduru olan arkadaşımıza hem hukuki hem de psikolojik destek sağlayacağız. Hastane kamera kayıtlarının yanı sıra bugün alınacak DNA örneği ile de biz bu iddiaların kanıtlanacağını düşünüyoruz. Adli ve idari mercilerin kısa bir sürede konuyu sonuçlandıracaklarına inancımız tam. Kendini bilmez bir kişinin işlediği bu suç hepimizi derinden yaralamıştır. Başta genç kardeşimizin ve ailesinin üzüntüsünü paylaşıyor, yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.