Devlet hastanesinde verilen yemekte canlı böcek çıktı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:39

Sağlık emekçilerinin çalışma koşulları her geçen gün yeni kamuoyu gündeminde geniş yer tutarken akıllara durgunluk veren olay bu kez Balıkesir’de yaşandı. Ayvalık Devlet Hastanesi’nde sağlık emekçilerine verilen öğle yemeği menüsünde yer alan salatada canlı böcek çıktı. Salatanın içinde yürüyen böceği fark eden sağlık emekçileri durumu kayıt altına aldı. Olayla ilgili hazırlanan tutanakta “27.06.2024 tarihinde hastanemiz yemekhanesinde saat 12.35 civarında menüde bulunan salatadan büyük canlı böcek çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

"BİRÇOK HASTANE AYNI DURUMDA"

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı’na sert eleştirilerde bulundu. Doğruyol, “Devlet hastanelerimizin yemeklerinin özel şirketler tarafından yapılmasıyla yani yemek hizmetlerinin özelleştirilmesiyle birlikte çalışanlarımızın ve hastalarımızın yedikleri yemek kaliteden yoksun ve sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın sağlıksız beslenmesiyle birlikte çalışanların ve hastaların sağlığını tehdit etmektedir. Önceliği para kazanmak olan yemek hizmeti veren özel şirketlerin maliyetten kaçması beklenen bir durumdur. Ancak sağlıklı hijyenik doyurucu yemek yemek 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanlarımızın yasal hakkıdır. Ayvalık Devlet Hastanesindeki görüntü emin olun ki pek çok ilimizde pek çok hastanemizde görülen bir durumdur. Sağlık çalışanlarımız pek çoğu bu ve benzeri durumlardan dolayı hastane yemek yiyememektedir. Bu durumun İlerleyen süreçte yıllar önce hayatımızda olan sefer taslarıyla iş yerlerine yemek taşımayı tekrar gündeme getirmesi beklenebilir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılması yemeklerin hastanelerin kendi mutfaklarında hastane çalışanları tarafından yapılması elzemdir. Sağlık Bakanlığı yetkililerimizden acil çözüm bekliyoruz. Asıl amacı şifa dağıtmak olan hastanelerimizin bu tür görüntülerle gündeme gelmesi bizleri derinden üzmekte ve bakanlığımızın konuya duyarsız kalmayarak gerekli tedbirleri alması zaruri ve elzemdir” diye konuştu.