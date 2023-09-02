Devlet korumasındaki üç çocuk öldü: Aile bakanı suspus

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:16

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:16

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 28 ve 29 Ağustos tarihlerini kapsayan 2 gün içinde, hepsi devlet koruması altında bulunan 3 çocuğun birden yaşamını yitirmesini Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

"İKİ GÜNDE ÜÇ ÇOCUĞUMUZ ÖLDÜ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan çocuklardan en az 3'ü son bir haftada yaşamını yitirdiğini aktaran Kılıç, “Devlet koruması altındaki çocuklarımızın yaşamlarını yitirmesine ilişkin haberler, gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Bu olaylar o kadar yoğunlaştı ki; bu hafta sadece iki gün içinde devlet koruması altında bulunan üç çocuğumuzun birden ölüm haberini almış bulunmaktayız. Bu çok vahim bir durumdur. 29 Ağustos günü Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 3.5 yaşındaki Adnan Berk, hayatını yitirmiştir. Aynı gün devlet koruması altında bulunan 17 yaşındaki Y.C.İ’nin cansız bedeni Bursa’da bir asansör boşluğunda bulunmuştur. Bu olaylardan bir gün önce de Sakarya’da 15 yaşındaki İlayda Turhan, hastaneye götürüldüğü Ambulanstan düşerek ya da bazı iddialara göre de kendini atarak, yaşamını yitirmiştir" dedi.

"İNTİHAR MI İHMAL Mİ?"

Her olaya ilişkin olarak bir neden ileri sürüldüğünü belirten CHP'li Kılıç, "Bahçelievler’deki 3.5 yaşındaki çocuğumuz için yetkililer, ‘karnı ağrıyordu, hastaneye götürdük, ölmüş’ diyorlar sadece. 17 yaşında asansör boşluğunda hayatını kaybeden genç kızımızın ölümü ise adli bir vaka olmanın ötesine gidemiyor. Son olarak Sakarya’da yaşamını yitiren 15 yaşındaki İlayda Turhan’ın ise psikolojik sorunları olduğu ve ambulansla hastaneye götürülürken, intihar ettiği öne sürülüyor. Ama olayın gidişatına baktığınızda, olay ihmal mi intihar mı çok belli değil. Bu genç kız kendini ambulanstan nasıl atabiliyor? Yanında sağlık görevlisi yok mu? Ambulansın kapısı kilitli değil mi?" diye sordu.

"ÜÇÜNÜN ORTAK NOKTASI: DEVLET KORUMASI"

Olayların kapatılmaya çalışıldığını ifade eden CHP'li vekil, "Gördüğümüz kadarıyla her olay kendi içinde bazı nedenler öne sürülerek, kapatılmaya çalışılıyor. Her olayın kendi içinde öznel koşulları olsa da ortak noktaları bu üç çocuğumuzun da devlet koruması altında olmasıdır. Devlet koruması altında olan çocukların birbiri ardına hayatlarını nasıl kaybettikleri, açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. Bu ölümlerin hepsinden anladığımız kadarıyla, bu çocuklara gerekli bakım hizmeti, sağlık hizmeti, barınma hizmeti verilememektedir. Çocuklar gerekli özen ve denetimden yoksundur. Aksi taktirde bu kadar fazla ölüm vakasıyla karşı karşıya kalamayız" ifadelerini kullandı.

"SAHİPSİZ Mİ SANDINIZ?"

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sessiz kaldığına dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç, "Şu an yaşadığımız en vahim durum ise Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, koruması altında bulunan üç çocuğun iki günde vefat etmesine karşın koruduğu sessizliktir. Sayın Göktaş, bu çocukların ölümleri karşısında sessiz kalmanızın nedeni nedir. Politik görüşünüz ve en önemlisi vicdanınız nedeniyle bu çocuklar için bir açıklama yapmaya kendinizi zorunlu görmeseniz de; oturduğunuz koltuk sizi açıklamayapmaya ve önlem almaya zorunlu kılmaktadır. Sizi derhal bu ölümlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmaya, ihmali bulunan herkesi tespit etmeye ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Bütün bunlar yaşanırken Bakanlığında evlilik hazırlığı yapan 1.5 milyon gence evlilik eğitimi veren Bakan Göktaş’a sesleniyorum: Oturduğunuz koltuk genç kızlara gelinlik dağıtma koltuğu değil; genç kızlarımızın yaşam haklarına sahip çıkma koltuğudur. Evcilik oynamayı bırakıp, derhal devlet koruması altındaki çocuklarımızın ölümünün hesabını verin" dedi.

"DAHA KAÇ ÇOCUK ÖLDÜ?"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti: