Devlet Memurları Konfederasyonundan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a 'narkoz' tepkisi: Cumhuriyet sevgisini de Atatürk'ün hatırasını da bu topraklardan silemeyeceksiniz!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın kullandığı "Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor" ifadesine konfederasyonlar ve sendikalardan gelen tepkiler büyüyor. Yalçın'ın söz konusu ifadelerine yönelik bir tepki de Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan geldi.

Konfederasyon tarafından yapılan "Yüzyıllık Cumhuriyet Şuuruna "Narkoz" Diyen Memur-Sen’in Akıl Tutulmasına Dair" isimli yazılı açıklamada, "Sözde yetkili sendika konfederasyonunun genel başkanının, sosyal medyaya ve basına yansıyan talihsiz açıklamalarında; milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli yüz yılını "100 yıllık narkoz" olarak nitelendirdiğini büyük bir hayret ve esefle takip ettik. Bizler; Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, milletimizin huzuru ve devletimizin işleyişi için gece gündüz demeden çalışan Devlet Memurları olarak, bu hadsiz ve gayri-milli açıklamaya karşı kurumsal ve vicdani tepkimizi ortaya koymayı bir borç biliriz" ifadeleri yer aldı.

"CUMHURİYET BİR KOPUŞ DEĞİL, BAĞIMSIZLIK DESTANIDIR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu şahsın "narkoz" olarak yaftalamaya cüret ettiği o yüzyıl; Esaret zincirlerini parçalayan bir milletin bağımsızlık destanıdır. Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden çağdaş, laik ve sosyal bir hukuk devletinin inşa sürecidir. Anadolu insanının tebaa olmaktan çıkıp onurlu birer yurttaş olma bilincine erişmesidir. Bu aziz milletin en büyük uyanışı olan Cumhuriyet’i ve onun getirdiği aydınlanmayı "uyuma" veya "uyutulma" olarak nitelemek; sadece cehaletin değil, aynı zamanda bu devletin temel değerleriyle kavgası olan amansız bir hazımsızlığın dışavurumudur.

Temsil ettiği kitleyi unutup, konjonktüre göre pozisyon almayı ve güce yaranmayı sendikacılık zannedenler bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin memurları, göreve başlarken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na sadakat yemini ederler. Bu yeminin temelinde Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetin temel nitelikleri yer alır. Kurucusuna ve tarihine saygı duymadığı bir devletin memurunu temsil etmek, hiç kimsenin ne hakkıdır ne de haddidir. Devletine yabancılaşmış zihinlerin, kamu çalışanlarının hakkını savunması eşyanın tabiatına aykırıdır.

"Eski Türkiye" diyerek küçümsemeye çalıştığınız, bugün oturduğunuz koltukları, aldığınız eğitimleri ve kullandığınız tüm demokratik hakları sizlere altın tepside sunan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının eseridir. Bizler, aklın ve bilimin ışığında, milletimizin emrinde görev yapan devlet memurları konfederasyonu olarak açıkça ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti bir "kopuş" değil; bin yıllık Türk devlet geleneğinin en rafine, en güçlü ve en çağdaş halkasıdır. Bu topraklardan Cumhuriyet sevgisini de, Atatürk’ün aziz hatırasını da silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Makam ve mevki koruma güdüsüyle, milli değerlerimize dil uzatan bu anlayışı şiddetle kınıyor; kamuoyunun ve büyük Türk milletinin takdirine saygıyla sunuyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın cumhuriyetin değerleri!"