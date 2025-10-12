Devlet okulundaki çocuklar açken Bakan Memişoğlu özel okulda öğüt verdi: Devlet okulunda yemek yok, özel okulda tavsiye çok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rize’de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni” için memleketi Rize’ye gitti. Erdoğan’a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Rize ziyaretleri kapsamında Güneysu ilçesindeki özel bir okulu ziyaret etti.

Memişoğlu burada çocuklara sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulunarak, “Yumurta, süt, meyve ve yiyeceksiniz” dedi. Bakan Memişoğlu söz konusu özel okulda 5 gün boyunca kahvaltı ve öğle yemeği çıkan çocuklara bu tavsiyelerde bulunurken, devlet okullarındaki çocuklar ise hâlâ yemekten faydalanamıyor.

Konuya ilişkin Bakan Memişoğlu’na seslenen Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “Okulda 8 saatini geçiren çocuklara kantini reva görüp, sağlıksız beslenmeye mecbur bırakanlar ‘Çocuklar sağlıklı beslenin’ diyor. Kim inanır sana? Ancak çocuk kandırırsınız siz” tepkisini gösterdi.