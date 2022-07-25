Devlet Su İşleri bekçi alımı ne zaman başlıyor? DSİ bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alımı gerçekleştirecek. Peki, Devlet Su İşleri bekçi alımı ne zaman? DSİ bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
DSİ, taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere 50 sürekli işçi alacak. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.
DSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek.
Adaylardan ayrıca, "silahlı özel güvenlik" belgesi ve kartına sahip olmaları istenecek.
DSİ bekçi alımı başvurusu ne zamana başlayacak?
DSİ bekçi alımı İŞKUR Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edildi. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25.07.2022-29.07.2022 tarihleri arasında yapılacak.
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