Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:41

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yapılan bir atama dikkat çekti.

Gece yarısı alınan kararlar Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız görevden alındı.

Kaya Yıldız'ın yerine Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Lütfi Akca getirildi.

OdaTv'de yer alan habere göre, memurlar için zorunlu emeklilik yaşı 65 olduğu biliniyor.

1957 doğumlu olan ve 65 yaşını doldurmasına kısa bir süre kalan Lütfi Akça'nın bu göreve getirilmesi tartışmalara neden oldu.

LÜTFİ AKCA KİMDİR?

1957 yılında Çorum-Osmancık’ta doğdu. Lisans eğitimini 1981 yılında inşaat mühendisliği alanında, yüksek lisans eğitimini 1983, doktora eğitimini 1989 yılında çevre mühendisliği alanında İTÜ’de tamamladı. 1992-1993 yılları arasında ABD Cornell Üniversitesinde misafir bilim adamı olarak doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1981- 2007 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

2007-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Müsteşar, 2011-2016 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığında Müsteşar, 2016-2017 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016 yılından bu yana Türkiye Su Enstitüsünde Danışmanlık görevini sürdürüyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. İngilizce bilen Akça, evli ve üç çocuk babası.