Devlet üniversitelerinde tarikat ve cemaatler devrede: Ensarcı Işık’a dekanlık

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na eski Ensar Vakfı Muğla Şubesi Başkanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık atandı. Eğitimciler tepki gösterdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Devlet üniversitelerinde tarikat ve cemaatler devrede: Ensarcı Işık’a dekanlık
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İktidar, tarikat ve cemaatlerle süren işbirliğiyle eğitim kadrolarına dincileri dolduruyor. Bu kapsamda, Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın eski Muğla Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atandı. Işık’ın lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini fen edebiyat fakültesi matematik bölümünde yapması dikkat çekti. 

'SAYGINLIĞA GÖLGE DÜŞÜYOR’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “AKP’nin bilimsellikten ve demokratiklikten uzak; akademik yetkinliğe ve liyakate değil, gerici dernek ve vakıfların isteklerine göre yaptığı atamalar; üniversitelerde yandaş kadrolaşma sonucunu doğurdu” dedi. Özbay şöyle devam etti: “Bugün ülkenin en köklü üniversiteleri, başlarında bir tane bile kabul görmüş makale kaleme almamış parti komiserleri tarafından yönetiliyor. Akademik üretim geçmişi yetersiz olan isimlerin tepeden inme şekilde dekan/rektör olarak atanmalarına her geçen gün yenileri ekleniyor.” 

“Öğretmen yetiştirme alanında uzmanlığı olmayan Işık’ın, cemaatle bağlantısı nedeniyle öğretmen yetiştiren bir kurumun başına dekan olarak atanması kabul edilemez” diyen Özbay, “Üniversitenin akademik saygınlığına ve öğrenci güvenliğine gölge düşürüyor” dedi. Özbay, “Türkiye’nin dünyanın en başarılı 500 üniversitesi listesine neden giremediğini soranlar, cevabı sistematik olarak gericileştirilen üniversitelerimizin getirildiği bu halde aramalı” diye konuştu. 


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