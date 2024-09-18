Devran Güran kritik soruyu yanıtladı! Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 21:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 21:14

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma dosyasına giren çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre tutuklu amca Salim Güran’ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran’ın ailenin diğer üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunun nedenini sorgu sırasında açıklayamadı.

BABASININ SÖYLEMLERİ SORULDU

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin’in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin’in Derik İlçesine gittiklerini söyledi.

Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar alınmadığını öne süren zanlıya soruşturma kapsamında ulaşılan babası Salim Güran’ın aile üyelerine yönelik söylemleri soruldu.

"'BEN BU İŞİ HALLEDERİM?’ DEDİ Mİ?"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran’a babası Salim Güran’ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına “siz karışmayın, ben bu işi hallederim” diye telkinde bulunup bulunmadığı soruldu. Devran Güran bu soruya “Babamın böyle bir söylemi olmamıştır” diye cevap verdi.