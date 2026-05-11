Devrek Belediyesi davasında ilk duruşma tamamlandı: Eski başkanın ev hapsi kaldırıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde belediyede usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan ve 30 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkındaki ev hapsi kararını kaldırırken, davanın tutuklu tek sanığı eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

ÇETİN BOZKURT: “DOLANDIRILAN BELEDİYE BAŞKANI BENİM”

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, elektronik kelepçeyle duruşmaya katılan eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt; nitelikli zimmet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarına karşı savunma yaptı.

Belediye başkanlarının bordro incelemediğini savunan Bozkurt, bordroların insan kaynakları ve muhasebe birimleri tarafından hazırlandığını, kendisinin yalnızca son aşamada onay verdiğini söyledi. Sel felaketi dönemindeki yoğunluğa dikkat çeken Bozkurt, müteahhit Satılmış B. ile yaşadığı anlaşmazlığı anlatarak, “Tarihte dolandırılan belediye başkanı ben olacağım diye cümle kurdum” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 400 gündür ev hapsinde olduğunu belirten Bozkurt, tedbirin kaldırılmasını talep etti.

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ’NDEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Duruşmanın en dikkat çekici savunması ise 79 kez zimmet ve 55 kez resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar’dan geldi. Suçlamaları kabul eden Ulupınar, alkol bağımlılığı nedeniyle kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Usulsüz işlemleri kendisinin yürüttüğünü ifade eden Ulupınar, “Ben bu suçlamaların tamamını kabul ediyorum. Buradaki tüm işlemleri ben yaptım” dedi. Fazla mesai ve kıdem tazminatı ödemeleri üzerinden usulsüzlük yapıldığını anlatan Ulupınar, yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık kıdem tazminatı ile 1 milyon 900 bin liralık maaş usulsüzlüğünü geri ödediğini öne sürdü.

Ulupınar ayrıca, “Cezaevi bana yaradı. İçkiden kurtuluyorum” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

DİĞER SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada yargılanan Muhasebe Müdürü Nafia Ç., hesaplamaların İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapıldığını, kendisinin yalnızca ödeme emrini bankaya ilettiğini savundu. Avukatı ise rüşvet iddialarına ilişkin, “Rüşvet gelecekse zarfla gelir, hesabına niye göndersin” dedi.

Eski meclis üyesi ve başkan vekili Şeref A. da mali evraklarda yer alan imzaların kendisine ait olmadığını öne sürerken, eski Başkan Yardımcısı Recep K. ise sel felaketi dönemindeki yoğunluk nedeniyle bazı belgeleri okumadan imzaladığını söyledi.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Mahkeme heyeti, Çetin Bozkurt hakkındaki “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Tutuklu sanık Tuncay Ulupınar’ın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, imzaların aidiyetinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasını ve Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten rapor alınmasını istedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetin Bozkurt ise ev hapsi kararının kaldırılmasıyla ilgili, “Olması gereken oydu” değerlendirmesinde bulundu.