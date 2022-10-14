Devrilen traktörün altında kaldı, yaşamını yitirdi

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde, Muharrem Aydın’ın kullandığı traktörün yağış nedeniyle devrilmesi sonucu aracın altında kalan eşi Suzan Aydın (53), yaşamını yitirdi.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 18:20
Devrilen traktörün altında kaldı, yaşamını yitirdi
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Kaza, öğlen saatlerinde Koçkıran köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Muharrem- Suzan Aydın çifti eve gitmek üzere traktöre bindi. Traktör yağmurlu arazide kaydı ve sürücü Muharrem Aydın'ın kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan iki çocuk annesi Suzan Aydın yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aydın'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suzan Aydın’ın 18 yıl önce Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden Iğdır’a gelin olarak geldiği öğrenildi. 

 

 


Iğdır traktör

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