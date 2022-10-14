Kazada ölen veteriner Pınar, son yolculuğuna uğurlandı

14 Ekim 2022 Cuma, 14:54

Döşemealtı'ndaki evinden Konyaltı ilçesindeki işyerine giden veteriner Pınar Ünlü yönetimindeki 07 AZR 067 plakalı motosiklet, 13 Ekim Perşembe günü saat 11.00 sıralarında emniyet şeridindeki kara yollarına ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada başında kaskı takılı olan Ünlü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

KAHREDEN AYRINTI

3 yıl önce mermer fabrikasında çalışan Uğur Ünlü ile evlenen Pınar Ünlü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Seydişehir ilçesine getirildi. Ünlü'nün geçen yıl annesinin yaşamını yitirdi, babasının ise kanser tedavisi gördüğü ve 1 erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Ünlü'nün cenazesi Yenicami de kılınan namaz sonrası Akyol Mezarlığı'na defnedildi.