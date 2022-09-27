Devrilen traktörün altında kalıp, öldü
Sakarya'da devrilen traktörünün altında kalan Hüseyin Gökçe (67), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ferizli ilçesi Kusca Mahallesi'nde; Hüseyin Gökçe engebeli arazide çalışırken kullandığı traktör, bir anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazada Gökçe, traktörün altında kaldı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüseyin Gökçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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