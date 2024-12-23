Devrim şehidi Kubilay 94. ölüm yıldönümünde anıldı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:30

Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey 23 Aralık Pazartesi günü bir kez daha anıldı. Anma programı Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılan resmi törenle başladı. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atatürkçü

Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı. Program “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” ile devam ederken yürüyüşe çok sayıda yurttaşta katıldı.

KUBİLAY ANITI’NDA RESMİ TÖREN

Resmi program saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından anıta çelenk sunumuyla devam etti. Tören mangası tarafından şehitlerin anısına saygı atışları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleşen konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalandı. Şehit Kubilay için düzenlenen anma töreni, şehitlikte kabirlere karanfil bırakılması ve dua okunması ile devam etti.

ÖZEL: CUMHURİYETİ VE ATATÜRK’ÜN MİRASINI SAVUNMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen’de şehit Asteğmen Kubilay’ı anma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk’ün mirasını savunmanın önemini vurguladı. Özel, "Bugün burada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devrimci kadroların mirasına sahip çıkmak için toplandık. Bu mücadeleyi sürdürmek bizim en büyük görevimizdir" dedi.

"KUBİLAY, CUMHURİYETİMİZİN ONURLU SAVUNUCUSUYDU"

Özgür Özel, 23 Aralık 1930’da Menemen’de şehit edilen Asteğmen Kubilay’ın genç Cumhuriyetin değerlerini savunmak için canını feda ettiğini hatırlatarak, "Kubilay, devrimcilerin boyun eğmeyeceğini, gerekirse başlarını vereceğini gösterdi. Onun bu fedakarlığı, Cumhuriyetimizin kararlılıkla savunulacağının en büyük sembolüdür" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNE YAPILAN SALDIRILAR UNUTULMAYACAK"

AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Özel, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine yönelik politikaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Menemen Belediye Başkanı’nın şehit Kubilay’ı katledenlerin türbesine ziyaretler düzenlemesini sert bir dille eleştiren Özel, "Bu saygısızlık Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e yapılmış büyük bir saldırıdır. Menemen halkı bunu unutmayacak ve gereken cevabı verecektir" dedi.

"ATATÜRK’ÜN ORDUSU DİMDİK AYAKTA"

Özel, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve genç teğmenlerin Cumhuriyetin en büyük savunucuları olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusu, kadın ve erkek eşitliğine inanan, modern bir Türkiye’nin savunucusu olan gençlerden oluşmaktadır. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve onun ordusu dimdik ayaktadır" ifadelerine yer verdi.

BARIŞÇIL DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Özel, Türkiye’nin dış politikasında yaşanan hataların ülkeye ağır bedeller ödettiğini ifade ederek, "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlamak için akılcı ve barışçıl bir politika izlemeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreçte doğru yöntemlerle çözümler sunacağız" dedi.

TUGAY: MİNNETLE ANIYORUM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen’de düzenlenen Kubilay’ı anma töreninde Cumhuriyetin bağımsızlık yolundaki zaferleri, hilafetin kaldırılması ve Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine dair önemli mesajlar verdi.

Başkan Tugay konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bağımsızlık yolundaki zafer, Türkiye’nin çağdaşlaşma hedefinde attığı kararlı adımlarla mümkün olmuştur. Ancak bu süreç, geçmişte bazı kesimlerin gerici hedefleri doğrultusunda Cumhuriyetimizi ve devrimlerimizi yıkma girişimlerine tanıklık etmiştir. Bu kalkışmalardan biri de 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet öncülüğünde Menemen’de gerçekleşmiştir. Bu elim olayda, Yedek Subay Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bir vahşetle şehit edilmiştir”

Cumhuriyete karşı sembol bir kalkışma olarak tarihe geçen bu olayın 94. yılında, şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini belirten Tugay, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Cumhuriyetimizi korumak ve sonsuza dek taşımak, hepimizin en büyük görevidir. Türk ordusunun yiğit ve cesur neferi Kubilay ve kahraman bekçilerimiz Hasan ile Şevki’yi rahmet ve minnetle anıyorum"

HÜSNÜ BOZKURT: TEK YOL ATATÜRK’ÜN AKIL VE BİLİM YOLUDUR

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Menemen’de Kubilay’ı anma töreninde yaptığı konuşmada, 94 yıl önce yaşanan vahşeti ve Cumhuriyet karşıtı girişimlere karşı mücadele azmini vurguladı. Bozkurt, Kubilay’ın şehit edilişiyle ilgili şunları ifade etti: “94 yıl önce Menemen’de, gerici bir kalkışma yaşandı. Kubilay’ın başını vahşice keserek, Menemen sokaklarında dolaştıran bu cahil güruh, Nakşibendi bir kışkırtmayla şeriat ilan etmeye kalkıştı. Mehdi’nin geleceğini ve Cumhuriyetin yıkılacağını haykıran bu saldırganlar, Kemalist Cumhuriyetin güçlü iradesi sayesinde hak ettikleri sonla buluştu."

Ancak Bozkurt, o dönem yaşananların yalnızca geçmişte kalmadığını vurgulayarak, günümüzde benzer zihniyetlerin hâlâ var olduğuna dikkat çekti: “Aradan geçen 94 yılda, ne yazık ki yeni Derviş Mehmetler türedi. Televizyon ekranlarında, meydanlarda ve hatta siyasi parti kimlikleriyle bu zihniyeti görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde akıl ve bilimin yolunda ilerlemek zorundadır. Laik Cumhuriyetimiz; ulusal birliğimizin, kadın haklarının ve çağdaş bir toplumun teminatıdır.”

Bozkurt, Cumhuriyetin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çekerek, şunları ekledi:

“Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti’ni din devleti haline getirerek parçalamak istiyor. Suriye, Irak, Libya, Afganistan gibi ülkelerin durumları ortada. Eğer laik Cumhuriyetinizi, ulus devleti yapınızı ve kadın haklarını koruyamazsanız, aynı sona sürüklenirsiniz. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmek tek yoldur”

KUBİLAY İÇİN 10 KİLOMETRELİK KOŞU

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şehit Asteğmen Kubilay anısına 18’inci kez yol koşusu düzenledi. 10 kilometrelik “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” saat 10.00’da Menemen Karaağaç yolu üzerinden başladı ve Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Tören sonunda koşuya katılanlara ödülleri verildi.

AKP'Lİ BAŞKAN PROTESTO EDİLDİ

AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, şehitlikte bir yurttaş tarafından protesto edildi. Yurttaş Pehlivan'a "Burası namusluların yattığı yer" dedi.