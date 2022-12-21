Devrim şehidi Kubilay için 10 kilometrelik koşu

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen’de 92 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarını 23 Aralık Cuma günü düzenlenecek 16’ncı Kubilay Yol Koşusu ile anacak.

Yaklaşık 300 lisanslı atletin katılması beklenen koşu Karaağaç Yolu’ndan saat 10.00’da başlayacak ve 10 kilometrelik mesafenin geçilmesiyle Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak. Yarış, genç erkek ve genç kadınlarda 2003-2004 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda 2002 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Anlamlı koşuda kategorilerinde ilk ona giren sporculara para ödülü verilecek.

Koşuya katılacak sporcular ve hakemler için Menemen Cumhuriyet Meydanı’ndan servis kalkacak. Yarışın kit dağıtımı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’ndan 22 Aralık tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Belirlenen tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamış şehir dışından gelen koşucular, 23 Aralık sabahı 09.00-09.30 arası yarış kitini teslim alabilecek.