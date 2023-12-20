Devrim şehidi Kubilay için 10 kilometrelik koşu

Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:12

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen’de 93 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarını 23 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek 17’nci Kubilay Yol Koşusu ile anacak.

Yaklaşık 300 lisanslı atletin katılması beklenen koşu Karaağaç Yolu’ndan saat 10:00’da başlayacak ve 10 kilometrelik mesafenin geçilmesiyle Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak. Yarış, genç erkek ve genç kadınlarda 2004-2005 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda 2003 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Anlamlı koşuda kategorilerinde ilk üçe girenlere kupa, ilk ona giren sporculara ise para ödülü verilecek.

Koşuya katılacak sporcular ve hakemler için Menemen Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 09.40’ta servis kalkacak. Yarışın kit dağıtımı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’ndan 21-22 Aralık tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Belirlenen tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamış şehir dışından gelen koşucular da 23 Aralık sabahı 08.30-09.00 arası yarış kitini teslim alabilecek.