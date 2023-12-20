Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anılacak

Menemen’de 93 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen şehit asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, bekçi Hasan ve bekçi Şevki Bey, 23 Aralık tarihinde törenle anılacak.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00
Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anılacak
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Anma etkinlikleri saat 10.00’da Yıldıztepe’de yer alan Kubilay Anıtı’nda başlayacak. Tören öncesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP tarafından organize edilen “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü”düzenlenecek. Yüzlerce yurttaşın katılacağı kortej, Menemen İZBAN İstasyonu’ndan şehitliğe kadar sloganlar ve marşlar eşliğinde devam edecek. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.


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